Cineastas españolas denuncian premio otorgado a Johnny Depp

ESPAÑA.- La agrupación más conocida de directoras de cine españolas condenó el martes la decisión del festival de San Sebastián de otorgar su mayor distinción a Johnny Depp después que un juez británico falló el año pasado que las denuncias de violencia doméstica contra el actor estadounidenses eran “sustancialmente correctas”.

Cristina Andreu, presidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), dijo que estaba “muy sorprendida” por la decisión, anunciada el lunes, de otorgar a Depp el Premio Donostia en la 69na edición del festival el mes próximo. Es el premio máximo del evento y honra la trayectoria.

Esto “habla muy mal del Festival y de su dirección, trasmite a la ciudadanía un mensaje terrible: 'No importa que seas un maltratador si eres buen actor'”, dijo Andreu para una entrevista para AP.

#JohnnyDepp was the only one to have had real bruises and admitted to hospital with a serious injury which resulted in 3 restorative surgeries and several infections. Injuries caused by Amber Heard, who admitted in audios to being the perpetrator of the violence he suffered. pic.twitter.com/7wsGTbpBFH