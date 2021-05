Cineteca prepara actividades para celebrar el Día de Star Wars

La Cineteca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) celebrará el día de Star Wars este 4 de mayo, con la proyección de la película Episodio 3: La Venganza de los Sith y actividades gratuitas en la Plaza Bicentenario.

El espacio de la Universidad de Guadalajara (UdeG) informó que la celebración se dará con participación del Star Wars Fan Club Guadalajara y la Legión 501, que también organizan el evento. Aunque las actividades serán gratuitas, se requiere registrarse a un sorteo y dinámicas en las redes sociales de la Cineteca y su página web.

Las actividades iniciarán a las 18:00 horas y el filme será proyectado en la Pantalla Bicentenario. Para entrar se necesitará el uso de cubrebocas y portarlo durante todo el evento. Además se contará con las medidas sanitarias pertinentes.

Entre los eventos que se llevarán a cabo se encuentra una exhibición de coleccionables, reproducción de música popular temática de Star Wars, meet and greet con Legión 501 y Legión Rebelde y una demostración de la Escuela del Bendu de artes marciales combinadas con la filosofía Jedi.

De acuerdo con Claudia Artemisa Villaseñor Ulloa, miembro del Senado del Star Wars Fan Club Guadalajara, es la primera vez que se reúnen con la Cineteca FICG para la celebración, siendo el club de fans el que buscó el acercamiento para un evento especial.

"La Cineteca empezó con todo el ciclo de Harry Potter, y dije, 'bueno, ya están haciendo ellos eventos al aire libre, no he visto que nadie se queje por ellos, al contrario, todos muy contentos, ¿por qué no hacer el día de Star Wars?', sobre todo porque la pantalla Bicentenario está increíble, hay mucho espacio, entonces nos pareció el lugar más adecuado", dijo.

Una petición especial es que los asistentes lleven cubrebocas de Star Wars para estar a tono con el día, añadió.

Esmeralda Vivas, directora de programación de la Cineteca FICG, explicó que los eventos que se han tenido al aire libre se agotan en minutos por el sistema de apartado, por lo que han sido iniciativas exitosas.

"Al final de cuentas la Cineteca FICG es un espacio para todos y tenemos diferentes propuestas como estas películas al aire libre que son un poco como títulos más conocidos, más comerciales y familiares también, y también toda la propuesta que tenemos en sala que son muestras, restauraciones, películas de estreno, clásicos", comentó.

¿Por qué se celebra el 4 de mayo el Día de Star Wars?

El 4 de mayo fue elegido como el día de Star Wars a nivel internacional por su fonética en inglés, al ser llamado "may fourth", y tener parecido con la frase clásica de la saga, "May the Force be with you (que la fuerza te acompañe)".

El Stars Wars Fan Club Guadalajara fue fundado el 6 de abril de 1999 y forma parte de la Alianza Nacional de Clubes de Star Wars de México. En él se reúnen decenas de personas aficionadas a la serie creada por George Lucas. A su vez la Legión 501 es un club altruista de alcance internacional de dueños de disfraces de villanos, que hace labor de voluntariado con la temática de Star Wars. De la misma forma la Legión Rebelde hace labor altruista pero con trajes de héroes.

