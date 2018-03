Acróbata del Cirque du Solei muere en función

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Un acróbata del Cirque du Soleil falleció tras caer de gran altura en medio de un espectáculo de danza aérea durante la noche del sábado, en Florida.

De acuerdo con el portal Info 7, los hechos sucedieron durante una función celebrada la noche del sábado 17 de marzo, ante la sorprendida mirada de cientos de espectadores que habían acudido a disfrutar del show, en la ciudad de Tampa, Estados Unidos a mitad de una presentación del tour VOLTA del Cirque du Soleil.

El artista circense identificado como Yann Arnaud de 38 años de edad fue declarado muerto por personal médico del Hospital General de Tampa. El hombre estaba casado y tenía 3 hijas.

"Mientras el se encontraba ejecutando un número de cuerda aérea, el acróbata de mucho tiempo, Yann Arnaud, cayó contra el escenario", fue la declaración del Cirque du Soleil ante lo sucedido.

Rest in peace, #YannArnaud, Cirque du Soleil performer who passed away today after an accident during a performance of the show, 'Volta', in Tampa, FL. He was married and had two daughters. In his free time, he enjoyed travelling and seeing new sights. pic.twitter.com/7L8Ji17OoZ