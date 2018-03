¿Dónde ver el Vive Latino y los horarios de las bandas?

Agencia

Ciudad de Méxsioc.- Los días 17 y 18 de marzo se llevará a cabo el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino en su edición 19.

De acuerdo con Merca, bandas y artistas de la talla de Gorillaz, Queens of Stone Age, Infected Mushroom, Morrisey, Noel Gallagher's High Flying Birds, Cartel de Santa, Residente y Panteón Rococó, se darán cita en el Foro Sol de la Ciudad de México por dos días consecutivos en los diferentes escenarios.

El Festival y las bandas más importantes podrán seguirse a partir del sábado a medio día y en el streaming que ofrecerá el portal oficial del Vive Latino (http://www.vivelatino.com.mx)También lo podrás ver por Coca Cola TV, y en radio a través de Reactor e Ibero.

Sábado

En el primer día de actividades comenzará a las 13:40 horas con la proyección del documental Existir sin vos. Una noche con Charly García en la Carpa Ambulante.

Entre lo más destacado del cartel en la tarde se encuentran las participaciones de Los Cafres y Enjambre en el escenario Indio; Amandititita y Paté de Fuá en el escenario Escena Indio; Los amigos invisibles en el escenario AT&T; Allison y Los mesoneros en la Carpa Doritos.

Al caer la noche no te puedes perder las actuaciones de Morrissey, Panteón Rococó y Molotov en el Escenario Indio; Noel Gallagher's High Flying Birds, Love Of Lesbian y Titán en Escena Indio; Instituto Mexicano del Sonido, Little Dragon y Víctimas del Dr. Cerebro en el escenario AT&T; Kali Uchis y Maria Daniela y su Sonido Lasser en la Carpa Doritos.

A continuación te presentamos los horarios completos para que los puedas consultar:

Domingo

El segundo día de actividades también comenzará a las 13:40 horas en la Carpa Ambulante con la proyección del documental. Tijuana no. Molotov, informó Milenio.

Entre lo más destacado del cartel en la tarde se encuentran las participaciones de la Banda Regional Mixe, Gondwana, Los Pericos y la Cuca en el escenario Indio; La Beriso, La Lupita y La Gusana Ciega en el escenario Escena Indio y La banda Bastón en el escenario AT&T; A.N.I.M.A.L. en la Carpa Doritos.

El Vive Latino cierra este año con un cartel fuerte con las participaciones de Residente, Queens Of The Stone Age y Gorillaz en el escenario Indio; Fito Páez, Vetusta Morla, Infected Mushroom en el escenario Escena Indio; Mala Rodríguez, Kase.O y el Cartel de Santa en el escenario AT&T; Pussy Riot y Haragán y compañía en la Carpa Doritos.

A continuación te presentamos los horarios completos para que los puedas consultar: