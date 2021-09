Coach espiritual, predice que julio iglesias enfermará

Después de que Julio Iglesias se presentó en México en el año 2019 para un concierto en el que apareció cantando mayoritariamente sentado y con voz muy baja, el estado de salud del español comenzó a preocupar al público. Ante esta preocupación el vidente Fernando Javier hizo una predicción sobre el futuro del cantante, con resultados alarmantes.

Una caída al final del show también generó señalamientos sobre la fragilidad del cantante, sin embargo su esposa Miranda Rijnsburger afirmó que sólo se trataba de un problema de la espalda, pero que está bien. Las cartas del coach espiritual señalaron lo contrario.

"Acabo de sentir una presión fuerte en la cabeza. Fíjate, en primer lugar yo no descartaría que este señor esté pasando por un proceso de Alzheimer, que posteriormente pueda salir en los medios de comunicación", expresó Fernando Javier ante la pregunta de la periodista estadounidense Susana Pérez.

El padre de Enrique Iglesias e intérprete de "Lo mejor de tu vida" cumplirá 78 años de edad el próximo 23 de septiembre y a través de sus redes sociales ha comenzado a plasmar sus memorias con fotografías. En una de ellas se refirió a su época como deportista de natación y aclaró que se encuentra bien, dentro de lo que cabe.

"Por supuesto que me duele la espalda como siempre me ha dolido, por supuesto que tengo menos fuerzas que tenía antes. Lógico voy a cumplir 78 años y ni siquiera a un grandísimo deportista se le puede pedir que a los 78 años pueda hacer deporte de la misma manera que lo hacía a los 20", escribió Iglesias.

A través de su canal de YouTube, el vidente, que asegura tener más de tres mil quinientas predicciones cumplidas, dio detalles de las condiciones que podría enfrentar Julio, que no pintan nada bien y señalan problemas en la cabeza.

"Yo veo a Julio ingresado (hospitalizado) en los próximos meses. Algo va a suceder y no descartaría que pudiera ser, ojalá que no, pero le he visto una presión muy fuerte en la cabeza. Podríamos decir que sería algo como un derrame cerebral o una subida de presión muy fuerte en la cabeza, pero algo va a suceder y siento que va a ser en la cabeza".

Con información de El Universal.

