Colectivo feminista contra Flow Fest; denuncia cosificación de la mujer

Colectivo feminista “Las Brujas del Mar”, no pasaron desapercibido la presentación de los artistas urbanos Jowell y Randy en el evento musical Coca-cola Flow Fest 2022, el cual denunciaron violencia simbólica y cosificación de la mujer.

A través de twitter, miembros del colectivo feminista Brujas del Mar, denunció que los cantantes de reggaeton Jowell y Randy pidieron subieron a ocho mujeres al escenario "con el fin de que se desnudaran y restregaran entre ellas en el escenario. Cuestionando que si tendrán idea de que ese acto es de violencia simbólica contra las mujeres en un país feminicida.

"Es la cosificación de las mujeres, la lógica patriarcal “mujer-objeto-propiedad” (en este caso pública), uno de los puntos medulares y más enraizados de la problemática que resulta en los más de once feminicidios diarios en el país. No son hechos distintos, uno sostiene al otro".

Ante la polémica, hubo contradiciones de otras cibernautas, quienes defendieron la decisión de las mujeres que subieron al escenario para mostrar sus senos, cuestionando de la siguiente manera:

“¿Ahí no es “su cuerpo, su decisión”? Obligadas no fueron", "Las chicas no fueron forzadas y varias de ellas ya subieron sus respuestas y no les molesto sino lo contrario, no sé por qué ustedes que son ajenas a ellas les molesta “mi cuerpo, mi decisión” no?", fueron algunos de los comentarios de usuarios y usuarias en redes sociales.