Comedia de ‘Platanito’ continúa a pesar de la polémica

A lo largo de sus 45 años en el mundo del espectáculo, Sergio Verduzco, conocido como "Platanito", ha descubierto que con el tiempo, su amor por la comedia crece y su confianza en este arte se fortalece, alcanzando el éxito durante décadas y superando las controversias generadas por algunos chistes para este artista.

"En realidad han sido dos ocasiones las que, por un chiste, he estado en polémica, uno fue en 2014, por lo alusivo a lo que pasó con niños de la guardería en Sonora, y hace dos años por tocar un tema de violencia ocurrido con una joven en Monterrey, y la escasez de agua"

"En ningún caso fue mi intención herir o hacer sentir mal, he salido a pedir disculpas porque no fue me intención y lo cierto también es que quién va a vernos, ya sabe cómo es nuestro show y lo que también es cierto es que no pierdo la emoción y las ganas de seguir haciendo comedia".

Las polémicas mencionadas por el reconocido comediante datan de 2009, relacionadas con la tragedia en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde fallecieron cerca de 50 niños. También se refirió al caso de Debanhi Escobar, hallada muerta en 2022 en una cisterna de un motel en Escobedo, Nuevo León.