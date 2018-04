¡Bebé en camino! Esposa de Seth Meyers da a luz en casa

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- A pocas horas de convertirse en padre por segunda ocasión, el comediante Seth Meyers relató la manera en que su esposa Alexi Ashe dio a luz a su segundo hijo en el pasillo de su edificio.

Durante la transmisión del Late Night que conduce, Meyers contó cómo fue que Alexi se puso en labor de parto cuando se encontraban en su departamento neoyorquino y no tuvo otra opción que recibir a su retoño en el lobby del lugar, incluso antes de que llegaran los servicios de emergencia para auxiliarlos.

“Básicamente llegamos a los escalones de nuestro edificio, estamos en el vestíbulo y bajamos los escalones y mi esposa únicamente dijo: ‘No puedo subir al auto, voy a tener al bebé ahora, el bebé ya viene’”, contó el humorista.

“Llamé al 911 y después de un minuto de conversación empecé a decir: ‘Estamos a punto de tener un bebé, vamos a tener un bebé, tenemos un bebé’. Todo empezó como una llamada de emergencia, y acabé compartiendo la buena noticia con un extraño”, agregó.

De acuerdo a Seth Meyers, fueron sus vecinos quienes se encargaron de llevarles toallas húmedas y envolver al recién nacido para protegerlo mientras llegaba el agente del departamento de policía de Nueva York que cortó el cordón umbilical del pequeño Axel, nombre del recién nacido.

