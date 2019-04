Estafan a comentarista de deportes; compró boletos a revendedor

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La reventa se encuentra a la orden del día y ni siquiera los comentaristas de deportes se salvan de caer en las garras de ellos, esto fue lo que le sucedió a Andrés Vaca, comentarista de Televisa Deportes, quién fue estafado.

Vaca externó su malestar por unos boletos que adquirió con un revendedor para la función de lucha libre del viernes por la noche en la Arena México.

De acuerdo a Vanguardia, el comentarista utilizó sus redes sociales para mostrar una imagen del lugar que le tocó, donde no se veía nada.

“Vine a la lucha libre y me dieron estos lugares. Pinche revendedor, ojalá me sigas para decirte que me prometiste espectáculo jajajaj. ¿Me echo unas cheves hasta que no me importe, o qué hago?”, escribió en Twitter.

Vine a la lucha libre y me dieron estos lugares.

Pinche revendedor, ojalá me sigas para decirte que me prometiste espectáculo jajajaj .

¿Me echo unas cheves hasta que no me importe, o qué hago? pic.twitter.com/7QT9w3nRrA — Andrés Vaca (@Andres_Vaca_) 20 de abril de 2019

Vaca tomó con humor la situación y debió aprender la lección de no comparar en reventa.

Los usuarios también destacaron que la compra de boletos para eventos, a manos de los revendedores, siempre termina mal.