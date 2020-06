Comparten fotos de la reina Isabel II montando a caballo a sus 94 años

México.- Unas imágenes de la soberana de reino Unido y el Norte de Irlanda fueron liberadas el domingo, en las que vemos a la abuela del príncipe William y el príncipe Harry disfrutando de la tranquilidad de sus campos en el castillo de Windsor.

La reina Isabel II, como se sabe, es una amante de la equitación, aunque en esta ocasión se trató de un relajante paseo montando su pony de 14 años en esta semana durante su confinamiento por el coronavirus.

🐴 The Queen is pictured riding Fern - a 14 year old Fell Pony - in Windsor Home Park this weekend. pic.twitter.com/z9DUnW9yB3