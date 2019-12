Video: Con estas caderas, Bárbara de Regil se despide de Rosario Tijeras

Agencias

Ciudad de México.- La actriz mexicana Bárbara de Regil ha dejado atrás Rosario Tijeras (TV Azteca, 2016) y lo está haciendo con unas caderas envidiables, gracias a la disciplina que se ha impuesto y que será parte de su nuevo proyecto para 2020.

También te puede interesar: No suban a combis vacías: la historia tras este post viralizado en Cancún

En entrevista con Reforma en noviembre pasado, De Regil aseguró que el próximo año realizará tour internacional con sus lecciones de cardio, con el que visitará ciudades de México, Estados Unidos y Centroamérica.

¿Cómo anda de ejercitada Bárbara de Regil?

Juzga con tus propios ojos:

Ver esta publicación en Instagram Bieeen bandida Bárbara @barbaraderegil #BarbaradelRegil @anabarbaramusic #AnaBarbara Una publicación compartida por Bandidas de Ana (@bandidasdeana) el 14 de Oct de 2019 a las 10:47 PDT

Su escultural belleza y el protagónico en la serie Rosario Tijeras, le convierten en una de las actrices más cotizadas de la actualidad.

Es toda una influencer del bienestar, pero esto no pudo ser posible sin obstáculos:

Fui mamá a los 16 años, tenía que dejar a mi hija en una guardería, hacía ejercicio en mi casa, no iba al gimnasio... Vivía en el norte (de la Ciudad) y estudiaba en Canal de Miramontes. Mi camino no ha sido glorioso. Dejé la escuela, me tatué, ¡hice una bola de estupideces!

"Siempre, en cualquier etapa de mi vida que estoy, trato de buscar soluciones para poder hacer las cosas y ser feliz", puntualizó De Regil en entrevista con el diario capitalino.