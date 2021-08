Con sensual fotografía, Yanet García lanza "indirecta" a su ex pareja

Luego de que Martha Higareda confirmara su relación con Lewis Howes, la expareja de Yanet García, es la ‘Chica del Clima’ quien al parecer ya no pudo contener el rencor y lanzó un mensaje con dedicatoria.

Anteriormente, Yanet escribió que no le importaba los comentarios que se dijeran sobre su vida, que la también modelo publicó una fotografía mostrando su cuerpo escultural en un diminuto traje de baño.

En la leyenda que acompañó a la imagen se puede leer el mensaje que muchos de sus fans interpretaron como una ‘indirecta bien directa’ a su ex.

"Elige una pareja que sea buena para ti, no es bueno para tus padres, no es bueno para tu imagen, no es bueno para tu cuenta bancaria, elige a alguien que hará que tu vida sea emocionalmente satisfactoria", mencionó.