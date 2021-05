Con tremendo bikini, así festejó Maribel Guardia sus 62 años de edad

Maribel Guardia no tiene problemas con las arrugas, al menos eso dice para disimular cuando toca hablar de la edad; así lo dijo en un video que compartió en sus redes en el que aparece con Victoria Ruffo, quien por estos días también cumple años.

Muy sonrientes y relajadas es como aparecieron ambas actrices en un restaurante, Maribel, quien a pesar de ser de la tercera edad conserva una espectacular figura, dijo que se sentía muy feliz con las arrugas que han ido apareciendo en su cuerpo, pues éstas eran parte de su historia de 62 años.

"Muy contentas con las arrugas que no están saliendo porque están llenas de historia, de alegrías, de lágrimas pero todas nos han hecho mejores personas y valorar mejor la vida, ¿cierto amiga?", preguntó a Ruffo, quien no opinó igual que ella: "Ella está contenta con sus arrugas, yo no", contestó, provocando una carcajada de Maribel, quien no dudó en responder.

"Yo tampoco, pero hay que disimular, algo tienes que inventar con lo de la edad".