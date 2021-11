Con una vieja conocida, Netflix estrena primer teaser del remake de "Rebelde"

El próximo 5 de enero de 2022, Netflix estrenará el remake de “Rebelde”, y para sorpresa de los fans de la serie, este 9 de noviembre por fin reveló el primer teaser de lo que se podrá ver en la nueva versión.

En Netflix el 5 de enero 2022. pic.twitter.com/5ib9XDfqZv — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 20, 2021

Hace unas semanas, a través de su evento TUDUM compartió un video donde los actores interpretaban el tema que da nombre a la serie, ahora lanzó un adelanto que revela algunas pistas de lo que tratará el remake de esta producción que en su momento causó sensación en varios países.

En las imágenes se ve a los alumnos de la Elite Way School en un escenario cantando “Baby One More Time” de Britney Spears, mientras otros estudiantes les gritan y aplauden.

En el video también se ve a la actriz Azul Guaita, quien al parecer podría interpretar a la famosa Mia Colucci, pero lo que más llamó la atención fue la aparición de Estefanía Villareal, quien dio vida a la tierna Celina Ferrer.

Más música, más drama, más Rebeldes que nunca. Una nueva generación llegará al EWS el 5 de enero de 2022. pic.twitter.com/P7cYdAfTdE — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 9, 2021

