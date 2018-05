¡Sorpresa! Selena Gomez canta en concierto de Taylor Swift

Agencia

MÉXICO.- Sabemos qué hace tiempo Selena no pisa un escenario, quizá la última vez que la vimos fue durante los AMA’S cuando sorprendió al público con su cambio de look y cantó 'Wolves'.

Está vez, la cantante hizo una aparición totalmente inesperada. Así es, Selena acompañó a una de sus mejores amigas, Taylor Swift en el escenario durante un concierto que estaba dando en Pasadena, California por su más reciente tour, 'Reputation'.

Tay anunció en medio del espectáculo que una de las amigas más reales y auténticas que había tenido en su vida iba a cantar con ella. Alrededor de 60 mil personas enloquecieron imaginándose cientos de posibilidades.

Finalmente, Selena salió en el Rose Bowl y cantaron “Hands to Myself”, éxito de Selena. Más adelante, la ex novia de Justin Bieber se encargó de dar un discurso del valor que tenía su amistad con Taylor. “Tengo que darle las gracias a mi mejor amiga desde los 12, y la razón por la que ha sido siempre de las mejores es por qué no me ha juzgado en una sola decisión de las que he tomado. Ella siempre ha estado a mi lado. Me alentó cuando no tenía nada que lo hiciera, y no sé si sería tan fuerte como hoy soy si no te tuviera a ti. Me cambiaste la vida. Gracias desde lo más profundo de mi corazón por apoyar a la mujer más hermosa, fuerte e independiente que jamás he conocido. Así que gracias como mejor amiga".

Taylor respondió de una manera muy tierna a su BFF, pues publicó en su Instagram una foto de ambas cantando y agregó: "A la persona a la que podría llamar en cualquier momento del día, que ha estado ahí sin importar lo que pasara... lo diste absolutamente esta noche y todo el mundo estaba emocionado por haberte visto”.

Con información del portal Quién.