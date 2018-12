Preparan festival en honor a Woodstock

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Un festival de tres días en agosto del 2019 marcará el 50 aniversario de Woodstock en el lugar original del evento histórico, cincuenta años después de que el festival musical de Woodstock se convirtió en un hito de la contracultura hippie.

El Bethel Woods Center for the Arts, un recinto para conciertos construido en el sitio original de Woodstock, anunció el jueves el evento de aniversario previsto del 16 al 18 de agosto será un “evento pangeneracional”.

El cartel incluirá "artistas prominentes y emergentes que abarcan de múltiples generaciones y décadas", dijo el centro. Agregó que también habrá charlas de "importantes expertos en tecnologías futuristas y retro".

Los detalles sobre los intérpretes, las entradas y los demás participantes se anunciarán más adelante, dijo el Bethel Woods Center.

Los “tres días de paz y música” del festival de Woodstock son considerados como uno de los momentos fundamentales en la historia de la música de la contracultura de la década de 1960.

El Festival de Música y Arte de Woodstock, realizado del 15 al 17 de agosto de 1969, atrajo a más de 400 mil personas a la granja de Max Yasgur en el pueblo de Bethel, en el condado de Sullivan, 137 kilómetros al noroeste de la ciudad de Nueva York.

Durante tres días, por momentos lluviosos, más de 30 bandas e intérpretes, que incluyeron a Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, The Band y Grateful Dead tocaron día y noche para una audiencia de unas 400.000 personas, la mayoría de las cuales lo vieron gratis y acamparon allí en el barro.

