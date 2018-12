Famosos harán 'retumbar' Las Vegas en fin de año

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El 2019 está más cerca, y no hay ninguna otra ciudad en todo el mundo que celebre el Año Nuevo como Las Vegas. Y es que la ciudad estadounidense despedirá el 2018 y recibirá el 2019 con actuaciones en diferentes recintos de Bruno Mars, Lady Gaga y Gwen Stefani, entre muchos otros.

De acuerdo con cifras oficiales, se espera que más de 300 mil personas se congreguen en Las Vegas Strip -su avenida principal- para festejar el cambio de año tanto cenando como brindando y disfrutando de las actuaciones en directo de las más impresionantes estrellas musicales y que se acompañaran de los impresionantes fuegos artificiales.

Lady Gaga se presentará en el Park Theater del MGM Casino Resort, donde este viernes inicia su esperada residencia. Celine Dion, por su parte, estará en el Colosseum del Caesars Palace, mientras que Maroon 5 tocarán en el Mandalay Bay Events Center.

La cita con Gwen Stefani será en el Zappos Theater del Planet Hollywood Casino Resort, también como parte de la residencia en la que lleva ya un tiempo ocupada. Bruno Mars estará los días 30 y 31 en el T-Mobile Arena, además habrá otros shows en Las Vegas, como Calvin Harris, The Chainsmokers y J. Cole.

Como no me va a flipar el staging para el show de Gwen Stefani en Las Vegas, si es la mezcla perfecta entre la arquitectura delirante de Tim Burton y su mejor personaje ever, Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice!

