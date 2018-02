¿Te quedaste sin lugar? Roger Waters abre dos fechas más

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Las entradas para los conciertos programados de Roger Waters en México se acabaron a los pocos días de que se anunció la venta de los boletos, por lo cual el ex guitarrista de Pink Floyd dio a conocer a través de sus redes sociales dos nuevas fechas.

De acuerdo a Milenio, Roger Waters anunció, mediante su cuenta de Twitter, que se han añadido una fecha más para la Ciudad de México y otra para Guadalajara de su gira Us + Them 2018.

También te puede interesar: Gira de Roger Waters llegará México, checa las fechas

"Debido a la demanda abrumadora, se ha añadido un segundo espectáculo en la ciudad de México el 29 de noviembre y Guadalajara el 5 de diciembre. Más información y próximas fechas europeas y sudamericanas en http://rogerwaters.com #usandthemtour #rogerwaters 📸: Kate Izor", escribió Waters en Twitter.

MEXICO! Due to overwhelming demand, a second show has been added in Mexico City on November 29th and Guadalajara on December 5th.



More information and upcoming European and South American dates at https://t.co/1f2rcamerC #usandthemtour #rogerwaters 📸: Kate Izor pic.twitter.com/923k6tt1ci