Condenan a esposo de Nicki Minaj por amenazar al marido de Cardi B

El esposo de Nicki Minaj, Kenneth Petty, fue condenado a 120 días de arresto domiciliario, tras amenazar en redes sociales al rapero y esposo de Cardi B, Offset, cuyo nombre real es Kiari Kendrell Cephus.

El Tribunal del Distrito Central de California ordenó a Kenneth Petty a ponerse un dispositivo de vigilancia domiciliaria y cumplir los días de arresto domiciliario, según The Hollywood Reporter.

An LA federal judge has ordered Nicki Minaj's husband, Kenneth Petty, to serve "up to" 120 days on home detention for "making threatening remarks toward a specific individual while in the company of someone with a criminal record."



