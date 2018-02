¡Regresa la polémica! Daniel Bisogno sugiere atropellar a ciclistas

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Daniel Bisogno volvió a estar en polémica y esta vez por sugerir que "debería haber un permiso para atropellar (ciclistas) si traes prisa".

El conductor del programa Ventaneando también dijo que el servicio de transporte público metrobús es "lamentable" y criticó cómo se encuentra la avenida Insurgentes actualmente.

Las conductoras Atala Sarmiento y Mónica Castañeda también apoyaron los comentarios de su compañero y señalaron que la Ciudad de México no es una ciudad "diseñada para bicicletas".

Por último, Daniel Bisogno dijo que: "ni motociclistas, ni ciclistas pueden ir por Insurgentes, se los decreto yo".

También les hicieron saber que usar este tipo de transporte ayuda al cuidado del medio ambiente.

Actualmente, el sistema de bicicletas compartidas Ecobici aporta una reducción de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.

El año pasado, de acuerdo con Tanya Müller, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, "con los 44 millones de viajes que tenemos al día de hoy, son más de 3 mil 200 toneladas las que se han dejado de emitir al medio ambiente".

En redes sociales criticaron a los conductores del programa televisivo y reprobaron los mensajes que dijeron durante su emisión de ayer.

No se porqué no me sorprende tanta estupidez, que equivocados están ! Les informo que la bicicleta se inventó antes que el coche, que Ustedes sean flojos y les valga el medio ambiente, no le quita el gran transporte que es la Bici. Cultura vial Señores !