¡Confirmado! Inicia la producción de "Spider-Man: Into the Spider-Verse 2"

Ciudad de México.- A través de sus redes sociales, el animador Nick Kondo anunció que ha comenzado a trabajar en la producción de "Spider-Man: Into the Spider-Verse 2". Con un tweet con la frase "¡Primer día en el trabajo!", Kondo sorprendió a sus seguidores, quienes mostraron su felicidad al ver señales de la secuela de Miles Morales.

First day on the job! pic.twitter.com/qfqcCAi9wF