Confirmado: Travis Kelce y Taylor Swift vistos juntos, y la NFL está encantada

La sorprendente pareja conformada por el destacado a la cerrada de los Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, y la talentosa cantante Taylor Swift fue vista la noche pasada antes de su inesperada aparición en el programa "Saturday Night Live", donde ambos tuvieron segmentos por separado.

De manera irónica, durante el programa se burlaron de la atención excesiva que los medios de comunicación y los fanáticos, tanto de la NFL como del mundo del espectáculo, han prestado a esta relación que comenzó formalmente hace unas semanas.

The tour isn’t the only thing we’re taking worldwide…….. 🌎 Been so excited to tell you all that The Eras Tour concert film is now officially coming to theaters WORLDWIDE on Oct 13! Tickets available now at https://t.co/Oyy6tFmfeV or on your local theaters website! 🩵 pic.twitter.com/rYJUpbHPJd