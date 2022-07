Confirman `biopic´ de Amy Winehouse; Lady Gaga podría protagonizarla

Los biopics no son fáciles de hacer, pues encarnar a un personaje real del que se tiene una imagen tan clara no es tarea sencilla. Para ejemplo, "Bohemian Rhapsody" sobre Freddie Mercury, "Rocketman" acerca de Elton John, y la más reciente "Elvis", que se adentra a la vida del "rey del Rock and Roll".

A ellos se sumará una película sobre la vida de Amy Winehouse llamada "Back To Black", título que llevó el segundo y último álbum de estudio de la cantante británica fallecida en 2011, a los 27 años, por intoxicación alcohólica. El proyecto aún está en sus etapas iniciales, pero te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

¿Quién dirigirá "Back To Black", biopic de Amy Winehouse?

La película biográfica sobre Amy Winehouse será dirigida por Sam Taylor-Johnson, quien estuvo detrás de "A Million Little Pieces" y "Fifty Shades of Grey".

La directora está trabajando con la productora StudioCanal y el guión ha sido escrito por Matt Greenhalgh, quien anteriormente escribió "Control", biopic de Ian Curtis, líder del grupo Joy Division. "Back To Black" cuenta con la aprobación del padre de la cantante, Mitch Winehouse.

¿Quién protagonizará "Back To Black", biopic de Amy Winehouse?

Medios estadounidenses reportan que Taylor-Johnson está en la etapa de casting para elegir a la persona que encarnará a Amy Winehouse.

"No me importaría apostar a que sería una desconocida, joven, inglesa, londinense, cockney, actriz que se parece un poco a Amy. Lo que queremos es que alguien retrate a Amy tal como era, la persona divertida, brillante, encantadora y horrible que era", dijo Mitch Winehouse en 2018.

En 2018, el papá de Amy negó que Lady Gaga podría interpretar a su hija, pero ahora se rumora como una de las candidatas para el papel. A ella se le suma la cantante Alessia Cara, Lauren Jauregi y Alexa Demie. Sin embargo, ningún nombre ha sido confirmado.

¿De qué tratará "Back To Black", biopic de Amy Winehouse?

Aún no existe una sinopsis oficial, pero se espera que "Back To Black" muestre los inicios de Amy Winehouse, desde que comenzó a cantar localmente, hasta que se convirtió en una estrella internacional.

(Con información de El Universal)