Confirman cuáles serán los estrenos para la Comic-Con 2020

Ciudad de México.- Alrededor de una veintena de series de televisión han confirmado hasta ahora su participación dentro de la Comic-Con 2020, en un evento sin precedentes.

En 50 años de historia, la convención que se realizaría en San Diego, California este julio, ahora tendrá lugar por primera vez de forma virtual, debido a la pandemia.

Ver esta publicación en Instagram See you this summer! #ComicConAtHome Una publicación compartida de Comic-Con International (@comic_con) el 8 May, 2020 a las 4:17 PDT

Entre sus paneles y charlas productos ya clásicos como "The walking dead" (AMC) formarán parte así como sus derivados "Fear the walking dead" y la nueva serie "The walking dead: World beyond" (AMC) cuyo estreno también fue retrasado y que presenta como protagonistas a una generación de jóvenes que han crecido dentro del mundo "zombie".

De acuerdo con el sitio "The Hollywood Reporter", será bajo el nombre Comic-Con at Home que del 22 al 26 de julio se realizará la convención dedicada al mundo del entretenimiento y la cultura pop a través los cómics, el cine y los videojuegos, en las mismas fechas que se haría de manera presencial.

Otros títulos que ya están confirmados incluyen a "American dad" (TBS), "Family Guy" (Fox), "The Goldbergs" (ABC), "Helstrom" (Hulu), "NOS4A2" (AMC) y "The Simpsons" (Fox), así como una conversación con Nathan Fillion (con Joss Whedon, Alan Tudyk, Gina Torres y más).

Entre los eventos más esperados están el panel por los 15 años del estreno de la cinta "Constantine", que es considerada de culto y que incluiría la participación del protagonista Keanu Reeves en un evento de alrededor de 45 minutos con fecha por confirmar.

También se reunirán los miembros del reparto de "Family Guy" ("Padre de familia") para una lectura por los 350 episodios que incluye a actores como Mila Kunis, Alex Borstein y Seth MacFarlane, así como una charla con el equipo de "Los Simpson" sobre las regulaciones de distanciamiento social.