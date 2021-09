Confirman cuanto pago Rix a Nath Campos por daño moral

En días pasado luego de obtener su libertad el YouTuber Rix que ha dicho en múltiples veces que la “tierra es plana”, lo cual causó indignación ya que circulo información de que el agresor salió bajo una fianza de 30 mil pesos, calificado como indignante por el delito cometido.

Hace unas horas este miércoles 29 de Septiembre a través de la cuenta de Twitter del reportero @c4jimenez, confirmo que el Influencer pago la cantidad de 13 mil 449 por daño moral a su colega Natalia Campos, esto establecido por la Fiscalía de la Ciudad de México.

El reportero recalco que pudo haber un trato económico fuera de los tribunales

“Por fuera no se sabe cuánto dinero dio para salir de prisión”.

OFICIALMENTE la reparación del daño moral q pagó Rix a Nath Campos fue d $13mil 449 Así quedó establecido en documentos d @FiscaliaCDMX "Por fuera" no se sabe cuánto $ dio para salir d prisión. Youtubers en problemas legales, #LasHuellasdelCrimen con @franciscozea en @imagenZea pic.twitter.com/0ete8eaGpS

No era de esperarse en las redes que estallaran al enterarse cuanto fue el monto por el cual reparo el daño a la YouTuber, cientos de comentarios en contra por lo que mostraron su inconformidad ante el caso.

“Imposible no decir "tanto p,,do pa [email protected]@r aguado" eso vale últimamente la dignidad de las chicas que denuncian acoso, violencia y demás, se suben a movimientos con los que no tienen identidad por pura moda.... Esto que digo no es misoginia es la pura verdad... Pregúntenle a Rix”.

“Que tontería si Ami por Robo mi reparación de daño integral fue de cien mil pesos y se quedaron en prisión por sólo robarme un iPhone 5 años 4 meses se quedaron 2 asaltantes”, comentó usuario.