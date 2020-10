Conoce a Lucia Javorcekova, la modelo que desafía la censura en Instagram

Ciudad de México.- La ciclista Lucia Javorcekova dejó de pedalear hace un mes para debutar como influencer y modelo en Instagram; ahora, conforme pasan los días, sus publicaciones cobran interés donde se muestra más candente y en las que burla la censura de la citada red social.

Con desnudos totales, fotos en bikini o bien modelando con distintos diseños de reconocidas marcas, Javorcekova de tan solo 25 años, logra acaparar las miradas de muchos que deliran con sus curvas.

Lo cierto es que a esta exciclista le va bastante bien en su nueva faceta de ardiente influencer, pues a tan solo un par de semanas de debutar en Instagram, ya cuenta con dos millones seguidores. A su vez, Javorcekova es la cuenta número uno con mayor cantidad de seguidores en Eslovenia, su país de origen.

"Tengo miedo de vivir una vida estancada. Quiero hacer más, quiero ver más, quiero ser más. Quiero crecer constantemente y ser mejor en lo que soy, en mis amistades, en mis relaciones, en mi carrera, en cada aspecto de mi vida".

Si bien podrían tomarse a las fotos de la ciclista como desnudos, no los son del todo. Por el momento, y tras dos años de difundir este tipo de imágenes, Instagram no se ha pronunciado respecto de si es aceptable o no dicho contenido. Las imágenes mismas tampoco está catalogadas bajo la política de la red social sobre contenido delicado o desnudez.