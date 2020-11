Conoce a Victoria Volkóva, la primera trans que es portada en Playboy

Ciudad de México.- Victoria Volkóva, primera transexual en salir en la portada de Playboy, siente que ha cumplido un sueño con esta aventura.

Desde hace unos años, la joven originaria de Ciudad de México anhelaba ser parte de las conejitas que engalanan la revista; sin imaginarlo, recibió la propuesta.



Lejos de verlo con morbo, Volkóva considera que su participación aporta un granito de arena a propiciar la diversidad en México y el mundo.



"Antes era una persona muy insegura, me daba pena mi cuerpo, yo no aceptaba muchas cosas de mi cuerpo, entonces haber hecho esta sesión significa hacer las paces conmigo misma, con lo bueno y con todo lo que trae mi cuerpo y disfrutarlo.

"Me siento muy satisfecha conmigo misma y creo que al final todos estamos en este camino de encontrarnos más, de ver hacia adentro, saber que soy suficiente, que lo único que me importa es mi opinión y el valor que me tengo a mí, sanar lo que tengo, mis traumas, mi pasado, para ser una persona completa y no estar buscando el amor en otra persona", afirmó en entrevista.



Su única petición fue trabajar junto a su equipo profesional, quienes también forman parte de la comunidad LGBT+. Además de ser el talento, Volkóva fungió como directora creativa, la fotografía fue de Alex Córdova, el stylist de Juan Carlos Plasencia y maquillaje y peinado de Stephanie Snizer.



"Todo este proceso ha sido de conocerme a mí misma y aceptarme, con lo que puedo cambiar, con lo que no, con ser yo, amarme a mí; es un proceso de amor propio.



Sí me ha tocado mucha gente que tiene mucho rechazo, he tenido que ser maestra de muchas personas, enseñarles que hay muchas maneras de vivir la vida, pero para mí sólo ha sido un camino de amor propio", aseveró.



Además de Volkóva, anteriormente ya hubo otras mujeres transgénero que posaron para la marca en sus ediciones internacionales. En 1981, la inglesa Caroline "Tula" Cossey rompió con los estereotipos de la belleza, y en 2017 lo hizo la francesa Ines Rau; un año después, la edición de Alemania invitó a Giuliana Farfalla.



"No hay una sola definición de mujer. Por mucho tiempo estuvo dictado: 'Esto es lo que es ser mujer, así se debe de ver el cuerpo de una mujer, si no, no es atractivo o si no, no es mujer'. Para mí ser mujer es algo tan amplio, no es sólo una manera de ser.



"El mundo es tan diverso, fue una locura cómo nos trataron de encasillar en esta cultura binaria de: '1, 0, bonita, fea', es momento de romper con todos los estereotipos, es injusto que existan clasificaciones. Mi definición de ser mujer es la que sea que en ese momento me haga sentir dueña de mí, de mi cuerpo, que me haga disfrutar y ser feliz".

Llena de barreras

La vida de Volkóva no ha sido fácil. De niña, la inseguridad era su mayor aliada, fue víctima de conductas agresivas, incluso hasta hace unos años, en que, en los baños de una plaza comercial de la Zona Rosa, en la Ciudad de México, fue escoltada por seis policías por entrar al baño de mujeres.



Esto pasó un año después de haber comenzado su proceso hormonal de cambio de sexo. La denuncia no procedió.



La joven de 27 años no se enoja, al contrario, tolera, ya que sabe que aún existe mucha desinformación sobre las personas transgénero; sin embargo, nunca deja de exigir lo más importante en una sociedad: respeto.



"Siempre va a haber personas que les brinque, que no están de acuerdo, pero al final del día nadie les está pidiendo permiso, nadie le está haciendo daño a nadie, hoy por hoy vivimos en una sociedad que todos alzamos la voz para tener una vida feliz, digna y llena de respeto", dijo.



Soltera y feliz es como la influencer y empresaria vive actualmente. Está por lanzar su primer libro biográfico titulado "Victoria", en donde adentrará al lector a un lado mucho más profundo de su historia, tocará temas como el amor, la amistad y dificultades a las que se ha enfrentado.



"Son historias de mi vida que me han enseñado el camino para encontrar el amor propio, es un libro donde les cuento todo acerca de mí, porque muchas veces las personas se enfocan en que soy una mujer trans, pero mi libro es mi vida, no sólo es mi transición, sino que tengo muchas otras cosas más donde vienen relaciones conmigo misma, amistad, relaciones tóxicas", aseguró.



Volkóva debutará en el cine gracias a la secuela de la cinta Sexo, Pudor y Lágrimas 2. La joven interpretará a Samantha, una mujer trans que se involucra en la relación entre Katya y su novio. Ambos están en la etapa de experimentar las relaciones abiertas.



"Yo llego a romper la idea que tienen los personajes de cómo es el amor y de las diferentes formas que hay para amar, en donde no importa el sexo, el género, sino que simplemente dos personas se encuentran y se enamoran", sostuvo.