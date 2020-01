Conoce el catálogo de películas y series de Disney+ para 2020

Agencia

MÉXICO.- Disney+ quiere iniciar con todo el nuevo año y ya mostró cuáles serán algunos de los estrenos que llegarán a su plataforma en 2020.

El nuevo servicio de streaming, que busca competir con gigantes como Netflix o Prime Video, logró que millones de usuarios se suscribieran tan sólo en la primera semana de su lanzamiento en Estados Unidos, así que esto sólo podría ser mejor cuando Disney+ llegue a otros territorios.

También te puede interesar: Ozzy Osbourne estaría a 'un paso de la muerte'

En vísperas de año nuevo, la compañía decidió mostrar a los fanáticos algunas de las producciones que estarán disponibles a lo largo de 2020. Sólo faltará saber las fechas precisas.

El servicio de streaming publicó a través de Twitter lo siguiente:

«No es esto lo que significa tener visión en 2020? Desde ToyStory 4 y Aladdin, hasta Lizzie McGuire y WandaVision. Aquí hay un vistazo a los éxitos de taquilla y originales que vendrán a Disney Plus este año», señaló.

Junto con ese texto, Disney+ mostró un video en el que es posible ver adelantos de todo lo que los usuarios podrán disfrutar en la plataforma.

Entre las producciones que llegarán están las siguientes: Cortometrajes experimentales, Rey León, Diary of a Future President, Star Wars: The Clone Wars, la segunda temporada de The Mandalorian, Stargirl, The Phineas & Ferb Movie, The Falcon and the Winter Soldier, High School Musical 2 y mucho más.

Is this not what 2020 vision means? From #ToyStory 4 and Aladdin to #LizzieMcGuire and WandaVision, here’s a look into our future at the blockbusters and Originals coming to #DisneyPlus this year. pic.twitter.com/QHGMHat89n