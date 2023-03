Conoce los escándalos que han marcado la carrera de Kalimba

doce años después de haber pisado la cárcel tras ser acusado por presunta violación sexual a una menor de edad, Kalimba vuelve a ser tema de conversación por otra señalamiento, ahora por agresión sexual, aquí un repaso de sus escándalos.

Demanda por no pagar pensión

En 2009, Luz María González, madre de Aitana, quien es hija de Kalimba, demandó al cantante por no pagar la pensión alimenticia de la menor.

Aunque la madre de la pequeña aseguró que el artista es padre de su hija, y no lo quería dañar, también lo señaló de no hacerse cargo de ella, por lo que decidió acudir a instancias legales.

Sobre esta situación, los abogados de la primera hija del intérprete explicaron a medios que Kalimba había ofrecido una pensión de 4 mil pesos, argumentando la cantidad porque también debía mantener a su mamá y hermana; sin embargo, se rechazó la propuesta debido a que la responsabilidad de la menor tenía mayor peso legal.

Actualmente, Kalimba y Aitana tienen una buena relación padre e hija, según comparten en redes sociales.

Denuncia por violación de Daiana Guzmán

El 19 de diciembre de 2010, el cantante fue denunciado por una adolescente de 17 años, identificada como Daiana Guzmán, quien junto a su amiga Thaily Cruz, fueron a un evento de Kalimba como DJ en el Buda Bar en Chetumal.

La evidencia de que los tres personajes estuvieron conviviendo en el centro nocturno se dio a conocer con fotografías, donde se les veía disfrutando de la fiesta. Al final del evento, las jóvenes se fueron al hotel donde se hospedaba el intérprete de "Tocando fondo", donde Daiana dijo haber sido violada, golpeada y sodomizada.

El 24 de diciembre, Daiana denunció formalmente a Kalimba por violación y abuso sexual, además relató en medios que ella había sido contratada como edecán para el evento musical, lo cual direccionó a una denuncia contra los dueños del centro nocturno por contratar menores de edad.

Marichal negó en Twitter las acusaciones y cuestionó el propósito de la adolescente al denunciarlo.

"Deben saber que no me enorgullezco de todo lo que hago, que fallo, que caigo y que peco; pero definitivamente no hice lo que se me acusa. Por 5 minutos de fama de unos, se puede destruir una vida de trabajo de otros. ¿Cuándo empezaremos a buscar crecer sin pisotear?"

Kalimba

Kalimba va a la cárcel

En enero de 2011, la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo anunció que existían elementos suficientes para que se aceptara la denuncia de Daiana Guzmán. Como consecuencia, el día 10, se solicitó una orden de aprehensión contra el cantante.

Diez días después, Kalimba fue detenido en El Paso, Texas, por elementos de la Interpol, y trasladado al Cereso de Chetumal, donde se interpuso la denuncia.

Kalimba pasó una semana tras las rejas, después de ser declarado inocente de los cargos de violación y abuso contra la menor. El hecho fue seguido por medios de comunicación donde el también actor rindió entrevistas para negar los señalamientos.

"Ninguna de las cosas en la denuncia eran verdad. De 22 pruebas que había en mi contra, 22 salieron a mi favor porque eran una mentira absoluta. No había una sola prueba que mostrara esa verdad. Me pusieron un juez incorruptible, y fue lo mejor, ese juez hizo su chamba"

Kalimba

Fan lo tacha de grosero

El 5 de marzo, una fan escribió en Twitter su anécdota sobre una experiencia que tuvo con el intérprete, señalándole de haber sido grosero luego de que ella le pidió una foto.

"Hoy conocí a Kalimba, llegó al restaurante donde trabajo y por ser famoso (según mi lógica) lo reconocí, me emocioné y le pedí una foto. Al principio el tipo no quería ni hablar en español, preguntaba algo y yo le respondía en español y él siguió preguntando en inglés. Luego cuando revisé su ig, vi que había puesto un comentario de que "a veces desearía que los teléfonos no tuvieran cámara cuando él se siente cansado".

Sobre este caso, el cantante se defendió, asegurando que ese día había estado tomándose fotos con fans sin importar que estaba cansado.

"¿Ves como son más mierda que yo? Yo sólo estaba cansado, (ustedes) me desean lo peor, eso habla de quién como personas somos. Yo soy un humano cansado, (ustedes) son un pedazo de mierda", dijo Kalimba.

Melissa Galindo lo señala de acoso

La cantante Melissa Galindo denunció públicamente a Kalimba por acoso sexual y tocamientos indebidos.

Durante una transmisión en Instagram, la artista originaria de Culiacán, Sinaloa, relató cómo fueron los momentos que vivió a lado de Kalimba, con quien solía trabajar un proyecto musical a través de su disquera.

En el video, Galindo explicó que el actor la acosó y pidió que tuvieran relaciones sexuales, lo cual la llevó a finalizar su contrato con él.

Melissa Galindo dijo que el acoso se registró hace tres años, pero que está en posibilidades de exponer las evidencias de su acusación, además "confesó que no quiere que esta persona siga haciendo lo que hace, es su modo de operar".

"Me senté en la escalera a pedir el Uber y se acerca para hablar seriamente y me dice: 'que rico nos besamos tú y yo, me puse bien caliente'. Y yo: 'nunca te he besado'. …l me había invitado a estar en un video de él como actriz, pero eso fue antes de que firmara, (entonces le dije:) 'yo Melissa nunca te he besado, te besó la actriz. Y me empezó a decir: 'vamos arriba a una cogidita rápido, nadie se va a enterar soy negro como te gusta'. Le respondí: '¿es en serio?, dime que estás bromeando'", comentó Melissa Galindo.

(Con información de Reforma)