‘Desgraciados’ pusieron a Laura Bozzo en la mira del SAT

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Bozzo dice que sus abogados están preparando un recurso más para así aclarar su problema con el SAT, por una supuesta deuda de impuestos. Según la conductora, el problema fue ocasionado por sus contadores encargados de sus finanzas.

De acuerdo con datos de El Informador, aseguró que en caso de deberse algo, se pagará. Por el momento se encuentra en Perú promoviendo su libro. "Los nuevos abogados tienen una estrategia distinta, porque evidentemente yo no debo tal cantidad de dinero", comentó en entrevista.

A principios de abril, Laura Bozzo explicó que su problema con Hacienda no es por no pagar impuestos. "Los movimientos que hago en mis cuentas de banco, permitieron que hacienda interpretara que yo tuve dos ingresos, por lo que alegan una doble tributación, pero no es así", dijo.

Dado que Televisa le deposita a una cuenta en Estados Unidos y sus contadores no dieron aviso de un cambio de domicilio, es como se hizo la confusión durante la auditoria. Asesorada por sus abogados, la conductora ya está en medio de un proceso de reclamación.

Rechazo total

La presentadora peruana Laura Bozzo rechazó que sea una evasora fiscal, como informó un periódico nacional. Aseguró que se trata de una cortina de humo y que siempre ha pagado sus impuestos.

En entrevista para Radio Fórmula, la peruana explicó que siempre ha pagado ella misma sus impuestos y que nunca ha utilizado alguna empresa para evitar pagar lo que debe.

Comentó que el presunto adeudo, originado en 2012, se debe a una mal trabajo de uno de sus contadores. “Desgraciadamente no conozco las leyes de acá”, se justificó.

“No entiendo cómo me pueden cobrar 17 millones de pesos en un año cuando gano 10”, agregó.

Bozzo aseguró que el proceso en su contra es nulo al presentarse fuera de tiempo y negó haber perdido algún recurso, pues este se presentó hace apenas una semana.