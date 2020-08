¿Continúa el amor? Nodal y Belinda vuelven a seguirse en Instagram

MÉXICO.- Ayer jueves por la tarde Belinda y Christian Nodal jugaban risueños al "caballito", luego Nodal prefirió desaparecer la prueba de amor que le hizo a la actriz en Instagram hace cuatro días y cuando todos estaban convencidos de que el amor había terminado, el video de nuevo estaba ahí.

Apenas hace dos días gritaron su felicidad en televisión, el intérprete de "Adiós amor" incluso afirmó "Yo sí me caso con ella" y "Me la voy a robar", ante las cámaras de dos programas nacionales que festejaron su romance, mismo que él hizo público el pasado 5 de agosto.

"Cuando a las tres de la mañana me mando una canción que me había escrito, pensando en mí, fue cuando me di cuenta de que sentía algo", confesó Belinda a "Venga la Alegría".