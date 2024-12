Continúan rumores de noviazgo entre Mariah Carey y Anderson .Paak

Tras deleitar al mundo con ‘All I want for Christmas is you’, la ‘reina de la Navidad’ Mariah Carey fue captada recientemente disfrutando de una velada agradable con el integrante de Silk Sonic, Anderson .Paak.

Este encuentro en el restaurante Duemani, en Aspen, Colorado, ha ocasionado que la llama de rumores de noviazgo entre la cantante de 55 años y el compositor, de 38, se mantenga ardiendo.

Los paparazzi captaron a la productora estadounidense luciendo un vestido negro realmente elegante que acompañó con una magnífica joya en el cuello para resaltar su belleza. A la hora de salir, se puso un enorme abrigo negro que la hizo lucir aún más magnífica.

Anderson .Paak, por su parte, optó por una vestimenta más cómoda: una camisa clara de botones, pantalones azules, tenis cafés, abrigo gris y un sombrero a la moda.

El flash de las cámaras obligaron a Carey a ponerse sus lentes negros. A pesar de que no dejó ver sus ojos, fue difícil para ella y Anderson ocultar sus sonrisas mientras salían del restaurante agarrados de la mano.

Mariah Carey Continues to Fuel Dating Rumors with Anderson .Paak, Hold Hands in Aspen | Click to read more 👇 https://t.co/uA4HJC4uro

Diversas fuentes reportaron al medio TMZ que los dos cenaron juntos en el restaurante mediterráneo por unas cuantas horas y que en algún momento de la velada, Anderson besó la mano de Mariah.

Los gestos de afecto habrían escalado al punto de que el brazo de Mariah descansó sobre el pecho de Anderson por un buen rato.

La cereza del pastel para los amantes de los chismes de los famosos fue que Anderson ayudó a la intérprete de ‘Fantasy’ a subir a su vehículo, como todo un caballero.

#MariahCarey and #Anderson.Paak are definitely "Leav[ing] The Door Open" for those dating rumors 👀 All we know at the link in bio!



📽️: BACKGRID pic.twitter.com/PovdZ0lWiE