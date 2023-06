Corona Capital 2023: Todo lo que debes saber

Corona Capital 2023 es uno de los eventos más anticipados al ser uno de los festivales de música más importantes de México, este lunes reveló el esperado cartel donde presentó a los músicos que se presentaran en vivo el viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de noviembre.

El evento tendrá como sede en los diferentes escenarios de la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, que se ubica en la alcaldía Iztacalco.

Los boletos para los tres días de festival estarán disponibles a partir del 9 de junio en Preventa Citibanamex, el 10 de junio comenzará la venta general en la taquilla del Palacio de los Deportes y por medio del sitio Ticketmaster.

Previamente se han realizado 15 ediciones, 12 en la Ciudad de México y tres más en Guadalajara de carácter anual ha ido obteniendo un mayor reconocimiento a nivel internacional, en la del 2023 habrá varias de las mejores bandas de los Estados Unidos.

Te dejamos la lista de los artistas que se presentarán cada día:

Artistas del Corona Capital 17 de noviembre 2023

Arcade Fire, Alvvays, Automatic, Alanis Morissette, Belako, Boywithuke, Brittany Howard, Brooks Nielsen, Caroline Rose, Claud, Fenne Lily, Fitz and the Tantrums, Fleet Foxes, Hannah Storm, The Hives, Hot Chip, Kennyhoopla Mild Minds, Mother Mother, Muna, Orion Sun, Phoenix, Roosevelt, Sampa the Great, Soccer Mommy, Sofie Royer, The Walkmen, Two Door Cinema Club, Unknown Mortal Orchestra y Yard Act Pulp.

Artistas del Corona Capital 18 de noviembre 2023

Alice Ivy, Atarashi Gakko!, Blur, The Black Keys, Barns Courtney, Ben Howard, Billie Marten, Black Kids, Dean Lewis, Thirty seconds to mars, Fever Ray, Fletcher, Giant Rooks, Jawny, Jungle, Kasabian, Kim Petras, Kimbra, The Lathums, Lauv, Metronom, Nation of Language, Neil Frances, Niall Horan, Olivia Dean, Parcels, Patrick Watson, Rebecca Blacky Tessa Violet.

Artistas del Corona Capital 19 de noviembre 2023

The Cure, Pet Shop Boys, The Chemical Brothers, The Amazons, Arlo Parks, Berlin, The Breeders, D4VD, DEHD, Feist, Goose, Grace Ives, Grace Abrams, The Happy Fits, Ladytron, The Lumineers, Nai Palm, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Off!, Sleater-Kinney, Sylvan Esso, Tennis, The Twilight Sad y Zhu.

Con información de Infobae