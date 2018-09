Maca Carriedo fuera del programa de 'Intrusos'

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Maca Carriedo pierde su trabajo tras hacer público la discriminación que habría sufrido por parte de Aurora Valle

La conductora de tv ya no forma parte del programa de espectáculos "Intrusos", tras denunciar discriminación, se informa en distintos portales de noticias.

Debido a que la producción no llamo la atención a Aurora Valle y a que a Carmen Armendáriz, productora de "Intrusos", no le pareció que Maca diera a conocer que sufrió discriminación, terminaron su relación laboral.

También te puede interesar: Así se ve Joaquín Phoenix en la piel de Joker (video)

En el programa "La Taquilla" de Radio Fórmula, René Franco dio a conocer que, a "Maca la corrieron de ' Intrusos' ".



De acuerdo con René, Maca tuvo una conversación con la productora Carmen Armendáriz y terminaron su relación laboral porque a la también conductora no le pareció que no hubiera represalias contra Aurora.

Mientras que la productora le reprochó que no hubiera hablado del problema que tuvo, con ella y lo dijera en los programas "La Saga" y "Hoy" .

Cabe destacar que Maca en el momento que publicó el video, no había revelado el nombre la persona que la agredió verbalmente.

"Como la producción no hizo nada para reprender a Aurora Valle, y Maca no está de acuerdo con eso y la producción ..."

"Como la producción no hizo nada para reprender a Aurora Valle, y Maca no está de acuerdo con eso y la producción no está de acuerdo con que Maca haya a revelado eso (la discriminación que sufrió) a otra parte; entonces Maca está fuera de ' Intrusos' ", dijo Franco.