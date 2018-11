Corren a William Levy de programa de radio

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor William Levy parece llevar una muy mala racha, primero el productor Juan Osorio lo llamó “malagradecido” y en esta ocasión lo corrieron de un programa radiofónico.

También te puede interesar: Conoce a ganadores de los Grammy Latinos 2018

De acuerdo a SDP Noticias, resulta que el cubano solicitó la invitación al programa Salud y Belleza de Alfredo Palacios, pero llegó minutos antes de concluir la emisión, acción que le molestó al titular que terminó por correrlo.

El incidente lo dio a conocer el propio Alfredo.

“Llegó faltando diez minutos para terminar el programa, qué hacía con él, llegó corriendo”, contó Palacios.

El cubano puso como excusa el tráfico de la ciudad, pero por su actitud “pesadita” puso en duda su profesionalismo.

“Yo no te invité al programa, ustedes hablaron, no se invita a nadie; para que ustedes puedan hablar de su trabajo y resulta que llegas a 10 minutos; para 10 minutos me los hecho yo solito, ahí está la puerta te puedes ir”, le dijo el titular de la emisión.

Finalmente, Palacios lamentó la actual actitud del cubano pues cuando lo conoció “era humilde y platicador”.

William Levy es un malagradecido: Juan Osorio

La última telenovela de William Levy, “La Tempestad”, fue transmitida en el 2013, desde ese entonces, el actor no ha participado en la pantalla chica, lo que parece que tiene molestó a Juan Osorio quien recientemente estalló contra el cubano por su negativa de seguir siendo galán en este tipo de proyectos.

De acuerdo a SDP, el ex de Niurka Marcos externó su molestia cuando un reportero le preguntó sobre la posibilidad de trabajar próximamente con Levy.

“Creo que para William el lanzamiento y su escalón de triunfo fueron las telenovelas, y ahora no las acepta, y ahora reniega de ellas, y eso es ser malagradecido”.