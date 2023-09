Corte en EU pone fin a la tutela de los Tuohy sobre Michael Oher

Michael Jerome Oher recibió grandes noticias al enterarse de que por fin dejará de estar bajo la tutela de los Tuohy gracias a la orden de un juez en Estados Unidos.

Según informa TMZ Sports, un juez del Tribunal de Sucesiones del Condado de Shelby dio por terminada la custodia que tenían Sean y Leigh Anne Tuohy sobre el jugador retirado de la NFL, quien desde sus 18 años estuvo bajo su cuidado.

En agosto, Oher de 37 años declaró en la corte que quería darle fin a la tutela, ya que desde un inicio creyó que los papeles que había llenado, eran los de su adopción y no un acuerdo beneficioso para los Tuohy.

Marty Singer, el abogado de Sean y Leigh Anne, mencionó en un comunicado pasado que las declaraciones de Oher eran mentiras.

‘La tutela se estableció para ayudar con las necesidades del Sr. Oher, desde otorgarle un seguro de salud y una licencia de conducir hasta ayudar con la admisión a la universidad’, aseveró Singer en nombre de sus clientes.

Mientras tanto sigue el conflicto de indemnización por parte de Michael Oher en contra de los Touhy, sustentado por información que detalla que el matrimonio obtuvo dinero a través de contratos negociados en nombre de su ‘hijo adoptivo’.

Hace poco, Michael publicó su libro ‘Cuando tu espalda está contra la pared’ (‘When Your Back's Against the Wall’ por su título en inglés), donde relata las circunstancias por las que atravesó hasta convertirse en un referente del fútbol americano.

