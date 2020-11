(VIDEO) Un corto mexicano sobre el autismo podría obtener el Óscar

Ciudad de México.- El cortometraje mexicano Mi Hermano Luca está en la lucha para llegar al Óscar.

Caty Serna, autora del libro que le dio vida a esta historia animada, quiere llegar lo más alto porque busca crear conciencia sobre el autismo y la inclusión que deben gozar las personas que viven con esta condición.



"Para ser elegible al Óscar tiene que participar en ciertos festivales que la Academia (de Hollywood) tiene en su lista y ganar, o proyectarlo por siete días seguidos en Los Ángeles o Nueva York.



"Mandamos nuestra petición en junio y nos acaban de avisar que estamos calificados. En esta siguiente etapa toca que voten los encargados de animación para sacar a los 10 mejores, y de ahí se escoge a los cinco nominados; ya está el primer paso, lo que buscamos es que el jurado vea el cortometraje", explicó Serna, esposa del exfutbolista Jaime Lozano y nuera de la actriz Ana Bertha Espín.

A la autora le cambió la vida su hijo Luca, quien fue diagnosticado con autismo.



"Vimos muchos médicos y nadie podía darnos un diagnóstico, fue una lucha de dos años, y nos dimos cuenta de que en México falta mucha información, lugares de terapias, escuelas inclusivas", agregó.





El cortometraje ha participado en 30 festivales. Ganó el segundo lugar en el Chicago International Children's Film, y en Animayo, en España, logró una mención especial.



Eugenia Lozano Serna, de 7 años y hermana de Luca, le puso voz al corto, tanto en inglés como en español.



Luca cumplió 9 años en febrero, y, luego de haber vivido en Querétaro, a su llegada a la Ciudad de México tuvo que enfrentar el rechazo de 21 escuelas.



"A Luca me lo rechazaron sin conocerlo, sin verlo, sin mirar sus calificaciones. Es una cuestión de evolución, la enseñanza tiene que cambiar", dijo la también productora del corto.



"Lo más gratificante es escuchar que la gente me dice 'gracias', porque esto me ha permitido que sepan lo que es el autismo, porque esta palabra tiene connotaciones distintas y genera miedo en mucha gente".



Mi Hermano Luca, dirigido por Carlos Algara, dura 10 minutos y puede verse de manera gratuita en Cinépolis Klic.