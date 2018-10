El creador de "Chucky" detesta la nueva película

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Chucky, mejor conocido como el muñeco diabólico, es uno de los personajes más entrañables del terror con una franquicia que inició en los 80 y que sigue creciendo hasta nuestros días. Pero no todo es perfecto, pues el juguete se encuentra inmerso en una enorme polémica con la realización simultánea de una serie que expandirá la historia original y un remake que la reinventará, ¿cómo es esto posible?

La primera es realizada por Universal, que posee los derechos sobre las secuelas, el formato casero y que además cuenta con el apoyo absoluto de Don Mancini, creador del personaje. La segunda surge porque MGM tiene los derechos del filme original y ha decidido aprovecharlos para un proyecto completamente nuevo, dirigido por Lars Klevberg (Polaroid) y que presuntamente convertirá a Chucky en un juguete robótico que se torna malvado tras un hackeo, indicó en su portal Cinepremiere.

En su momento, Don Mancini hizo lo posible por evitar la polémica a través de un simple tweet que dejó muy en claro su rechazo al proyecto. Ahora el cineasta aprovecha una entrevista con Fotogramas para confesar que se siente “molesto […]. Son los productores de It, me gustaría saber cómo se sentirían ellos si hubiese algún vacío legal que me permitiese crear mi propia versión de Pennywise. No les gustaría, pues a mi tampoco”.

El creativo también aprovechó para hablar un poco de lo que veremos en su serie, la cual “tendrá muchos cliffhangers que pudimos ver en Cult of Chucky. Tras probar comedia, terror y más géneros en la saga, creí que sería genial llevar a Chucky a un nuevo formato con 8 o 10 episodios. Y sí, también estará Tiffany“.

¿Cuál de estos proyectos les emociona más? La historia original de Chucky es bien conocida por todos: un asesino vudú que garantiza su supervivencia al trasladar su alma al interior de un muñeco. La serie no tiene fecha de estreno confirmado; la nueva película estrenará en algún punto del 2019.