Muere Stephen Hillenburg, creador de 'Bob Esponja'

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Stephen Hillenburg, el creador de la popular serie de dibujos animados 'Bob Esponja', ha fallecido este martes tras una lucha con la esclerosis lateral amiotrófica. El año pasado, Hillenburg reveló haber sido diagnosticado con esta enfermedad neurodegenerativa, informó el portal de noticias RT.

La muerte ha sido confirmada por Nickelodeon, el canal original de la serie. "Estamos tristes de compartir la noticia del fallecimiento de Stephen Hillenburg, el creador de 'Bob Esponja'", escribió la cadena en su cuenta de Twitter.

También te puede interesar: ¡Ya es oficial! Juan Soler y Maki anuncian su separación



💛 We are sad to share the news of the passing of Stephen Hillenburg, the creator of SpongeBob SquarePants. Today, we are observing a moment of silence to honor his life and work. 💛