Crean corrido de Alfredo Adame; advierte que las mujeres se cuiden de él

A Alfredo Adame le acaban de hacer un corrido, en el que se advierte a las mujeres se cuiden de él, pues sólo pretende pelear con ellas.

El pasado miércoles se dio a conocer una composición de Gonzalo Peña e interpretado por Evelio Quintanilla, donde se da cuenta de los más recientes desaguisados del actor y conductor en tono de comedia.

La canción toma como base el altercado en la vía pública que tuvo con una mujer en enero pasado, donde se le ve forcejeando con una pareja y exigiendo se le devuelva su celular.

"Patadas de bicicleta/ Puñetazos pa’ noquear/ En un pleito callejero/ Le dieron para llevar", se escucha en los primeros versos. "Le llovieron puñetazos/ Y Alfredo al suelo cayó/ La mujer le salió brava/ Y él ni las manos metió/ Por andar de lengua larga/

El diablo se le apareció", recalca, haciendo alusión a las veces que ha presumido saber artes marciales.

La canción recuerda sus pleitos con Niurka Marcos y Laura Bozzo, por lo que pide a las mujeres se escondan si lo ven llegar. "Actor y protagonista/ De radio y televisión/ Con fama internacional/ Con trayectoria el señor/ Y ahora pelear con mujeres/ Que es su nueva profesión/", concluye el corrido.

La más reciente declaración de Adame, de 63 años, que causó revuelo fue cuando aceptó sentir atracción por la Chiquis Rivera, hija de la desaparecida cantante Jenni Rivera.

"La Chiquis me fascina y su mamá me fascinaba también. Son el tipo de mujeres que a mí me gustan. (Pero) está muy chiquita para mí y no creo que me pele, es muy famosa y no soy nadie para ella", dijo bromista en declaraciones a la prensa.

Abundó que pese a malas experiencias sigue creyendo en el amor, diciendo que el mejor estado del hombre es encontrar a su media naranja.

"Mi requisito es que sea muy mujer, que sea decente, que tenga valores, principios y escrúpulos. Yo soy un hombre decente, educado, trabajador, con principios, escrúpulos y bueno, tengo mucho que ofrecer", subrayó en esa ocasión.

Alfredo Adame busca ser Alcalde de Coyoacán

En 2024 Adame buscará contender por la alcaldía de Coyoacán, a donde irá a radicar próximamente, aseguró en entrevista con El Escorpión Dorado.

Dijo que en sus dos anteriores candidaturas, como la del 2021 donde buscó una diputación en Tlalpan, no triunfó porque oponentes comenzaron a dar ciertos beneficios a la gente.

"En 2018 gané la alcaldía (de Tlalpan) y me la robaron; ahora iba 59 puntos contra 2.75 puntos de la que gan y me ganaron. ¿Por qué no gané?, porque le metieron el billetote y las despensas", aseguró.

"A los tlalpenses les gusta que se los chinguen, entonces mejor me voy a Coyoacán", refirió.

Actualmente la ley sólo pide a candidatos radicar seis meses ininterrumpidos en una demarcación, previos al día de la elección.

