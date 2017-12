Criss Angel supera a Belinda con ¡su ex esposa!

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La relación entre Belinda y Criss Angel quedó en el olvido, al menos para el ilusionista, quien durante las pasadas fiestas de Navidad mostró en redes sociales los momentos de felicidad que pasó junto a su nuevo amor.

Aunque, en realidad, la mujer que aparece en las imágenes no es una persona nueva en su vida. En redes sociales, el famoso ilusionista demuestra nuevamente su cariño por la actriz Shaunyl Benson, su ex esposa, publicó Milenio.

Fuentes cercanas a Criss Angel aseguran que el versátil ilusionista siempre ha mantenido una cerca relación con su ex pareja, ya que su hijo padece cáncer desde hace tres años.

A través de Instagram, compartió varias fotografías en las que aparece celebrando las fiestas navideñas en compañía de Benson y su pequeño hijo.

"Feliz Navidad a todos con mucho amor, salud y felicidad. Amor. El mejor regalo de todos", escribió en una de las imágenes.

