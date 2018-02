Cristian Castro participará en esta serie

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante Cristian Castro participará en la segunda temporada de “Run Coyote Run”, una serie de drama, humor y sarcasmo que aborda el tema de la frontera común de México y Estados Unidos y la búsqueda de las personas para lograr sus sueños pese a los muros reales o imaginarios, informa Notimex.

“Estoy que no puedo creer haberme sumado para actuar en esta ficción de FOX Networks Group Latin America después de tantos años de no hacerlo. Dejé de actuar porque empecé a cantar y me siento muy agradecido ya que se abre esta ventana que me da oportunidad de hacer un poco de actuación”, indicó Castro.

En un comunicado, externó que “ser hijo de dos actores me gusta mucho y lo voy a hacer con un entusiasmo sin igual, muy atento al director, al guión y a mi papel. Las historias están buenísimas. Estoy muy contento y agradecido con los escritores porque hicieron un excelente trabajo con mi participación”.

También te puede interesar: Gorillaz llegará a México en el 'Vive Latino 2018'

La nueva temporada del dramedy “Run Coyote Run” llegará a FX en América Latina.

En tanto el director de la serie, Gustavo Loza, mencionó que hace tiempo quería trabajar con el intérprete mexicano ya que su irreverencia es perfecta para ello y confió en que harán algo divertido que sorprenderá a más de uno.

La nueva temporada del dramedy “Run Coyote Run” llegará a FX en América Latina para el próximo año, mientras que la primera entrega completa está disponible en la App de Fox.

En la historia dos amigos muy diferentes deciden asociarse para formar una “agencia de viajes” que en realidad provee un servicio especializado de asistencia en migración ilegal capaz de burlar hasta el más férreo control de frontera mediante los artilugios más inesperados.

La protagonizan Harold Torres (“Crónica de Castas”) y el actor holandés radicado en México Eivaut Rischen (“Simplemente María”). También participan los mexicanos Maya Zapata, Macarena Miguel, Ignacio Guadalupe y Norma Angélica.