Critican a Madonna en redes sociales por compartir información falsa sobre Covid-19

ESTADOS UNIDOS.- Cibernautas y seguidores de Madonna se han dividido luego de que la reina del pop compartiera una publicación de la doctora y pastora Stella Immanuel, en donde afirmara que la cura del coronavirus existe, por lo que no es necesario usar mascarillas. Lo que Instagram clasificó como información falsa y decidió eliminar por infringir las reglas comunitarias.

La cantante calificó de "heroína" a la controvertida especialista de la salud y la secundó al afirmar que: "La verdad nos hará libres. Pero algunas personas no quieren escuchar la verdad. Especialmente, las personas en el poder, que pueden ganar dinero con esta larga búsqueda de una vacuna, la cual ha sido probada y ha estado disponible durante meses", puntualizó Madonna.

"Prefieren dejar que el miedo los controle y dejar que los ricos se enriquezcan y que los pobres y los enfermos se enfermen más. Esta mujer es mi heroína. Gracias, Stella Immanuel", concluyó la cantante.

En la polémica grabación, la doctora afirma que la hidroxicloroquina puede curar el Covid-19, aunque varios estudios han demostrado que este medicamento no es mejor que un placebo para prevenir y tratar el coronavirus, e incluso hasta puede aumentar el riesgo de muerte en algunos enfermos.

Stella Immanuel, pediatra y ministro religioso, tiene un historial de hacer extrañas afirmaciones sobre temas médicos y otros asuntos. Llegó a afirmar que varios problemas ginecológicos surgen después de haber mantenido relaciones sexuales en sueños con demonios y brujas. Además, sostiene que algunos tratamientos médicos usan ADN alienígena y que los científicos están preparando vacunas que eviten que las personas sean religiosas.

La más reciente de sus declaraciones fue que Jesucristo destruiría los servidores de Facebook si sus videos no eran restaurados a la plataforma.

5. Ok, now I’m learning that after Instagram deleted Madonna’s post last night, she re-posted it and claimed in her caption that she had been censored.



This is so irresponsible and selfish. pic.twitter.com/gjceDM09ZT