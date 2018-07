Con lupa vigilan cualquier cambio de Megan Merkle

Agencia

LONDRES, Inglaterra.- Desde que se casara con el Príncipe Harry su vida ha dado un giro de 360 grados. Pero la sonrisa de Meghan Merkle sigue siendo su mejor aliada para enfrentar su día a día frente a las cámaras y objetivos de medio mundo. Cada detalle en su vestimenta, su forma de actuar y de ser son analizados con lupa.

Es por ello que en su última aparición pública ha llamado la atención un cambio radical en su acento. En un reciente video la duquesa de Sussex ha mostrado una entonación muy británica que nada tiene que ver con el suyo americano. Un gesto que ha provocado la reacción inmediata de las redes sociales.

Ocurría durante la gira que hacía junto a la reina Isabel por diferentes ciudades de Inglaterra. Mientras saludaba a los curiosos que le preguntaban cómo estaba, ella contestaba con todo el cariño y con el típico ‘thank you so much’ y el ‘so nice to meet you’ al más puro estilo inglés.

Aunque son muchos los que han criticado este gesto como algo sin sentido y absolutamente falso, por lo general la gente considera este acto como una prueba de amor a su esposo y lo que representa. “Lo que veo es a una mujer preciosa con clase y elegancia”, “¡Suena totalmente británica!”, “Es maravillosa, es feliz, eso es todo lo que importa”, escriben algunos de los internautas en la red social Instagram.

En estos dos meses de duquesa Meghan ha demostrado su gran interés por agradar y su saber estar, algo que ha enamorado por completo a los británicos y aún más a su esposo, a quien hemos visto últimamente en las salidas públicas mirarla con admiración y mucho amor.