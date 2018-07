Acusan a 'Superman' de machista por comentar su forma de ligar

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- En una reciente entrevista, Henry Cavill, quien da vida al actual Superman, hizo unos comentarios que ofendieron al movimiento #MeToo, por el que rápidamente debió disculparse.

"Hay algo maravilloso sobre un hombre persiguiendo a una mujer. Hay un punto de vista tradicional sobre eso, lo que está bien. Creo que una mujer debería ser piropeada y perseguida, pero puede que yo sea un poco anticuado por pensar así", expresó para la revista GQ de Australia, según el portal Infobae.

Más adelante, agregó: "Es muy difícil hacer eso si existen ciertas reglas determinadas. Porque entonces es algo como: 'Bueno, mejor no voy a hablar con ella porque van a tildarme de violador o algo así'".

Statement by Henry Cavill: Having seen the reaction to an article in particular about my feelings on dating and the #metoo movement, I just wanted to apologize for any confusion and misunderstanding that this may have created. Insensitivity was absolutely not my intention.