Capitana Marvel triunfa; recibe excelentes criticas de expertos

CIUDAD DE MÉXICO.- Marvel Studios ya presentó la primera función de prensa de Capitana Marvel en Estados Unidos y las primeras impresiones sobre la película no tardaron en aparecer a través de twitter.

De acuerdo a Vanguardia, el común denominador en la mayoría de los comentarios es el rol de Ben Mendelsohn como el villano Talos; el papel de Goose, el gato, y ese aire noventero de la cinta.

La cinta es protagonizada por Brie Larson como Carol Danvers, así como Samuel L. Jackson en el papel de Nick Fury; Ben Mendelsohn, como Talos; Lashana Lynch, es Maria Rambeau y Clark Gregg en el papel del agente Coulsonm.

Capitana Marvel, dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck, se estrenará el próximo 7 de marzo, pero este martes 19 fue proyectada a audiencias exclusivas, así que echemos un vistazo a las primeras reacciones, mismas que provienen de críticos con conocimiento en la materia.

Steven Weintraub de Collider: “Capitana Marvel es una adición bienvenida al MCU. La película está muy bien hecha con algunos grandes momentos. Ben Mendelsohn se roba casi todas las escenas en las que está. Brie Larson literalmente brilla en el papel. Listo para Avengers: Endgame”.

#CaptainMarvel is a welcome addition to the #MCU. The movie is really well done with some great moments. #benmendelsohn steals almost every scene he's in. @brielarson literally shines in the role. So ready for #AvengersEndGame pic.twitter.com/GET0socRjl