Critics Choice Awards 2025: Demi Moore triunfa como 'Mejor Actriz'

Demi Moore se perfila como una de las grandes favoritas para el Oscar tras ganar el premio a Mejor Actriz en los Critics Choice Awards 2025 por su impactante actuación en ‘La Sustancia’.

En la ceremonia, Moore se impuso a destacadas nominadas como Cynthia Erivo (Wicked), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Marianne Jean-Baptiste (Hard Truths), Angelina Jolie (Maria) y Mikey Madison (Anora).

“Estoy muy agradecida, no solo por mi interpretación, sino porque ustedes han destacado esta película, este género. Normalmente, las películas de terror son ignoradas y no se les reconoce la profundidad que pueden tener”.

Con este reconocimiento, Moore refuerza su posición como una de las principales contendientes para la estatuilla dorada. En ‘La Sustancia’, da vida a Elizabeth Sparkle, una ex estrella del fitness y la televisión que, en un intento por preservar su fama, decide probar un suero experimental con consecuencias inesperadas.

Congratulations to Demi Moore, winner of the Critics Choice Award for Best Actress. #CriticsChoice #CriticsChoiceAwards #TheSubstance@eentertainment pic.twitter.com/TOksEJYxAy