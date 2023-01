Critics' Choice Awards: ‘RRR’ le gana el premio a ‘Bardo’, de Iñárritu

Se quedó en la línea: ‘Bardo, Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades’, de Alejandro González Iñárritu; no logró llevar el Critics' Choice Award a Mejor Película en Lengua Extranjera, ganando la película india “RRR”, de Netflix.

La 28 edición anual de los Critics Choice Awards arrancó este domingo con una verdadera lluvia de estrellas en el interior del Fairmont Century Plaza, en Los Ángeles, con un espectáculo transmitido por streaming y conducido por la comediante Chelsea Handler.

La también actriz abrió la ceremonia con un breve monólogo humorístico donde tocó temas diversos, como las películas nominadas este año, bromas sobre el tour de prensa de No Te Preocupes Cariño, la elección del aborto en Estados Unidos y los casos de acoso sexual en Hollywood.

También se entregaron los premios a Mejor Actor y Actriz de Reparto en una Serie de Drama, los cuales fueron a dar a manos de Giancarlo Esposito, por Better Call Saul, y a las de Jennifer Coolidge, por The White Lotus, respectivamente.

Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo encabeza este año el número de nominaciones, con 14 en total. Además Mejor Película y Mejor Comedia, la cinta acumuló varias apuestas en las categorías de actuación para Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu.

Steven Spielberg recibió una vez más una nominación a Mejor Director, esta vez por la aspirante a Mejor Película Los Fabelmans, además de una nominación a Mejor Guión Original junto a Tony Kushner.

La lista de contendientes a Mejor Película también incluye a Babylon y The Banshees of Inisherin, que obtuvieron nueve nominaciones cada una, junto con Elvis y Tár, que obtuvieron siete. Completando la categoría están Avatar: El Camino del Agua, Glass Onion: A Knives Out Mystery, RRR, Top Gun: Maverick y Ella Hablan. Hay once nominados a Mejor Película este año.

"Estamos muy orgullosos de reconocer a este increíble grupo de películas y a las personas que las hicieron posibles", dijo Joey Berlin, director ejecutivo de Critics Choice Association, en un comunicado de prensa.

"Este reconocimiento proviene de un grupo diverso de más de 600 críticos y reporteros de entretenimiento que comparten sus opiniones sobre cine y televisión con millones de personas todos los días, durante todo el año. Nuestra opinión colectiva sobre los mejores logros del año es verdaderamente significativa para la comunidad creativa".

En el apartado de la pantalla chica y el streaming, Abbott Elementary encabeza los contendientes televisivos, recogiendo nominaciones en seis categorías, incluyendo Mejor Serie de Comedia y Mejor Actriz en una Serie de Comedia para Quinta Brunson.

El ícono de Hollywood, Jeff Bridges, actor de películas como El Gran Lebowski, Tron: El Legado y Starman, recibirá esta noche el premio Critics Choice Lifetime Achievement Award.

(Con información de Agencia Reforma)