Motocicleta que Johnny Depp usó en "Cry-Baby" será subastada

¿Recuerdas la clásica película de culto "Cry-Baby"? Cuando Johnny Depp encarnó a Wade Walker, un joven que por medio del rock and roll aspira a merecer el amor de una joven de la alta sociedad.

Johnny Depp brought us to our knees as Wade Walker in Cry-Baby which is next 🏍#HappyBirthdayJohnnyDepp 🎂#JohnnyDepp 🎬 pic.twitter.com/9G2DJmKhTv