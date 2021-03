¿Cuándo sale Black Widow en Disney+?

The Walt Disney Co. cambió sus planes de estreno el martes, pospuso algunos de sus títulos más grandes y cambió la fecha de “Black Widow” de Marvel que se estrenará en Disney+ al mismo tiempo que llega a los cines.

“Black Widow”, que originalmente iba a debutar en mayo de 2020, marcaría el comienzo de la temporada veraniega de 2021 el 7 de mayo.

Ahora se estrenará el 9 de julio. Y lo hará de forma simultánea en el servicio de streaming del estudio por una cuota de 30 dólares por acceso anticipado.

Para los cines, que comienzan a reabrir tras meses muy duros de cierre por la pandemia, el anuncio fue un golpe a las esperanzas de una recuperación inminente.

Aunque películas más y más grandes han cambiado al streaming y servicios premium on-demand en meses recientes, las películas de Marvel son de los productos más redituables y taquilleros de Hollywood.

En cambio ahora Disney comenzará su temporada veraniega con “Cruella” en su fecha previamente programada, el 28 de mayo. La película derivada de “101 Dalmatians” (“101 Dálmatas”) con Emma Stone también se estrenará en cines y en Disney+ por 30 dólares — en el mismo modelo híbrido que el estudio eligió para su estreno reciente de “Raya and the Last Dragon” (“Raya y el último dragón”).

Disney no ha revelado los datos de número de espectadores para “Raya and the Last Dragon” pero el martes dijo que su resultado fue “exitoso”.

La película de Pixar “Luca” omitirá los cines por completo. El 18 de junio debutará exclusivamente en Disney+. En diciembre, al anunciar una variedad ambiciosa de programación para streaming, la empresa sugirió que Disney+ sería la casa regular de Pixar, entre otras marcas.

En los próximos años Disney planea estrenar directamente en Disney+ no sólo todo un grupo de películas de “Star Wars” y Marvel sino 15 películas y 15 series de Pixar, animadas y con actores.

El estudio también pospuso los estrenos de

“Free Guy” (“Free Guy: Tomando el control”) del 21 de mayo al 13 de agosto;

“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” (“Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos”) del 9 de julio al 3 de agosto;

“Deep Water” del 13 de agosto a enero de 2022;

“The King’s Man” (“King’s Man: El origen”) del 20 de agosto al 22 de diciembre; y

“Death on the Nile” (“Muerte en el Nilo”) del 17 de septiembre a febrero de 2022.

Casi la mitad de los cines estadounidenses están actualmente abiertos, pero muchos más se abrirán en las próximas semanas. Nueva York y Los Angeles, los dos mercados más grandes del país, permitieron recientemente que los cines reabrieran con aforo reducido.

El martes Cineworld Group, propietario de la segunda cadena de cines del país, Regal Cinemas, dijo que sus salas reabrirán a comienzos de abril.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Conoce a Enrique Bompani, el italiano que no se separa de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar y el beso que le dedica a sus fans

Jamie Foxx interpretará a Mike Tyson en miniserie